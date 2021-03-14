التحقيق في واقعة المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

تباشر الجهات المختصة التحقيق في البلاغ المقدم من خطيب فتاة تعرضت للتحرش الجنسي بمحطة مترو قباء بالقاهرة، يتهم فيه شابًا بالتحرش الجنسي بخطيبته داخل إحدى عربات المترو الخاصة بالسيدات.ونشر مقدم البلاغ على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر خلاله شاب، جالسًا على المقعد المقابل للفتاة لها داخل عربة السيدات في مترو الخط الثالث، حيث قام بفتح "سوستة البنطلون"، في وجود شابين آخرين في نهاية العربة، لم ينتبها لتصرفات المتحرش على حد وصفها.وأشار مقدم البلاغ إلى أنها نجحت في تصوير الشاب، وقت انشغاله بمراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأنها اتصلت به وأخبرته بتصرف الشاب المشين وطلب منها ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.