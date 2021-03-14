صرف 215 ألف جنيه لـ84 عاملًا غير منتظم بمطروح

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، عن استخراج 81 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ38 متدربًا.وأوضحت أنه تم بدء التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ15 متدربة، ومهنة السباكة الصحية لـ10 متدربين شباب، فضلًا عن 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 85 منشأة وبحث 4 شكاوي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية.وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا وإجتماعيًا، بصرف منحًا للمسجلين بالإدارة، بلغت 215 ألف جنيه لـ84 عاملًا على النحو التالي، 44 منحة مولود بإجمالى 90 ألف جنيه، و22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه، و7 منح وفاة بإجمالي 14 ألف جنيه، وإجراء 11 عملية جراحية كبرى وصغرى لعدد 11 عاملًا بإجمالي 45 ألف جنيه.