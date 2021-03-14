مصر لتأمينات الحياة توفر وثيقة «معاش بكرة» فى 150 فرعًا للبنك الأهلى

في إطار خطة الشمول المالي وحرصًا منها على توفير منتجات تلبي متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع، أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين والرائدة في مجال تأمينات الحياة، توفير وثيقة "معاش بكرة" في أكثر من 150 فرعًا للبنك الأهلي المصري، وذلك عقب مرور عامٍ على إطلاق الوثيقة.وتم إطلاق وثيقة "معاش بكرة" في فبراير الماضي، حيث كانت نتاجًا لاتفاقية التأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري. وهي وثيقة متميزة وفريدة من نوعها ولها العديد من المميزات التي تجعلها أحد أهم الحلول والمنتجات التأمينية التي تتوافر في السوق لما توفره من مميزات وتسهيلات متعددة تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع المصرى والتى لا توجد في أي وثيقة أخرى.وفي هذا السياق، صرح باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين: "إن التعاون الاستراتيجي بين مصر لتأمينات الحياة إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين والبنك الأهلي المصري يتيح إفادة كبيرة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين من خلال توفير وثيقة "معاش بكرة" التي تصدرها الشركة وتمنحهم وأسرهم تأمينًا ومعاشًا بمميزات غير مسبوقة"، مشددًا على أهمية نشر الوعي بالشمول المالي بين مختلف فئات المجتمع، والإسهام بقوة في تنفيذ ذلك على أرض الواقع مما يتطلب التوسع في قنوات التواصل مع العملاء، وهو ما يحققه التواجد في فروع البنك الأهلي المصري".ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، بخبرات الشركة المتميزة التى تمكنها من توفير حلول تأمينية مبتكرة وعصرية كما أشاد بالجهود التي قامت بها الشركة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، موضحًا أن وثيقة "معاش بكرة" تتميز بالمرونة، حيث تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة والتي يتم تحديدها استنادًا إلى قدراتهم واختياراتهم ووخططهم المالية ويتمكن العملاء من إصدار الوثيقة بمبلغ تأمينى يبدأ من 500 جنيه كحد أدنى إلى 60 ألف جنيه كحد أقصى للوثيقة، وتمنح العملاء الحرية التامة في اختيار مدة البرنامج التأميني الخاص بهم".وفي إطار التحول والتطوير الرقمي الذي تشهده صناعة التأمين، أكد د. عبد العزيز أن الشركة تساهم في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية نحو تحقيق الشمول والتحول الرقمي، موضحًا أنه يمكن لجميع العملاء استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني وتشمل الموقع الرسمي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، ومن خلال المحافظ الإلكترونية، وخدمات فوري المتاحة وماكينات الصراف الآلي. ATMجدير بالذكر أن شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري قد أطلقوا "وثيقة معاش بكرة" في فبراير 2020، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ولفيف من كبار مسؤولي وقادة القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وريادة الأعمال.