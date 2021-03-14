برلماني أردني يكشف تفاصيل جديدة حول حادث مستشفى السلط

أكد نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، أن حالة الوفاة الثامنة التي تم تسجيلها في قضية مستشفى الحسين بالسلط، وبعد عملية التشريح تبين أن سبب الوفاة هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس نقص الأكسجين.وأضاف «العبداللات» في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، أن التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة كل حيثيات القضية، واحالة المتسببين بذلك للقضاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.وأوقف مدعي عام السلط على ذمة القضية خمسة مسؤولين في المستشفى أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة 7 مرات.وتعرض عدد من المرضى إلى نقص في مادة الأكسجين وتسببت بوفاة 7 أشخاص.