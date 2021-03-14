كنوز الأرض.. رحلة البحث عن الذهب فى صحراء البحر الأحمر (فيديو)

هل هناك قواعد تمنع تداول وبيع أجهزة البحث عن الذهب؟

مرحلة البحث عن الذهب في جبال البحر الأحمر وأماكنها

مرحلة طحن الذهب وتنقيته

طرق بيع خام الذهب وكيف يتم تسعيره؟

البحث عن الذهب ما بين الثراء السريع والخطر الدائم

التنقيب عن الذهب قانوني؟ وعقوبة المنقبين قانونًا؟

كعادته يجلس "محمد. ع"، وهو شابٌ في العقد الرابع من العمر بين أصدقائه باحثًا عن فرصة عملٍ بعد أن فقد عمله، ليسأل أصدقائه ما إن كانوا يستطيعون أن يوفروا له فرصة عملٍ بديلة أو في مجال عمله، وهو سائق معدّاتٍ ثقيله "لودر"، ليقترح عليه أحد أصدقائه أن يذهب إلى العمل في البحث عن الذهب مع عدد من مقاولي تلك المهنة أو كما يُطلق عليهم "الدهابة"، التي أصبحت مصدر رزقٍ وثراء لدى الكثيرين من أبناء جنوب البحر الأحمر وقنا وأسوان.لم يتردد محمد أن يطلب رقم هاتف أحد هؤلاء المقاولين ليرد عليه قائلًا أحتاج إلى سائق "لودر" يساعد في كشف طبق التربة أمام جهاز الكشف أثناء البحث والتنقيب"، فكانت إجابته "نعم أوافق، ولكن كيف ستتم محاسبتي؟، ليتنهي الاتفاق بينهما علي مسبةٍ من الذهب المستخرج موزعة على مجموعة العمل، بالإضافة إلى الجهاز الذي يتم محاسبته كفرد يعمل يعود الربح لصاحبه.هنا كان الإجابة التي لم يعرفها الكثير أن أجهزة الكشف والتنقيب عن الذهب يتم بيعها في متاجر معروفة بدون أي موانع قانونية أو أوراق ثبوتية للمشتري، الأمر الذي أكده أحد أصحاب الأجهزة ويدعي "رمضان. ي" أنه قام بشراء جهازين بسعر 45 ألف جنيه لكلٍ منهما، مؤكدًا أنه اشترى الجهازين ويقوم بتسليمهم إلى "الدهابة" ويتم احتساب حصة الجهاز كفرد يعمل بين المجموعة حسب ما يتم العثور عليه يتم توزيعه بالتساوي على قدر المشاركة."الأمر ليس سهلا أن تبحث عن الذهب بمفردك" هي أول جملة تحدّث بها "محمد. ع" أحد الدّهابة وصاحب معدات تنقيب، أن البحث عن الذهب يكون في أماكن مخصصة وصخرية إلى حدٍ ما ذات تُربةٍ حمراء اللون، بمناطق جنوب البحر الأحمر والظهير الصحراوي لمحافظة قنا، والتي تبدأ بالبحث بالجهاز المخصص والذي يحملا شخص واحد عل كتفهِ للتنقيب بأماكن يتم تحديدها مسبقًا وحين يتم سماع صافرة انذار يتم التنقيب به بأدوات بدائية وهي "الفأس، وأدوات أخري"، وأن كانت هناك طبقة أكبر من التربة والصخور يتم استخدام المعداث الثقيلة "اللودر، والحفار".هنا تحدث المتخصص في عملية الطحن ويدعى "حساني. أ"، أحد أفراد مجموعة البحث والذي يكمن دوره في طحن وتنقية الأحجار التي تحتوي علي خام الذهب بعد العثور عليها علي شكل صخور صغيرة الحجم أو كبيرة علي حسب ما يتم العثور عليه أو كما يُطلق عليها "العِرْق"، أن عملية تنقية الذهب معقدة ولا يمكن لا شخص أن يقوم بها، كونها تحتاج الي خبرةٍ وكفاءة وصبر، حيث يقوم بعملية طحن الصخور بطريقة بدائية عن طريق تكسيرها وطحنها بالآت ثقيلة ثم يتم إذابتها في الماء وتكريرها علي مراحل، ومن ثم يتم استخدام مواد كيماوية وبودرة تقوم بعزل المعدن عن التربة، ومنها يتم تجميع حبيبات الذهب وجمعها في محتوي مجمع تمهيدًا لرحلة العودة الي المدينة واتمام صفقة البيع لها.يستطرد "حساني. أ" في حديثه لـ"الدستور" أن عملية بيع خام الذهب لا تتم أمام العامة أو مع أي تاجر هُناك تجار ذهب متخصصين في شراء خام الذهب، كونه جُمع بطريقة غير قانونية كما حددتهُ القوانين، ويتم تسعيره أقل من سعر السوق بمئة جنيهًا تقريبًا، مؤكدًا أن هناك تجار ذهب متخصصين بعدد من المحافظات يتم التعامل معهم وكل مقاول تنقيب له تاجر متخصص يتعامل معه.هنا عُدنا للحديث مع محمد سائق "اللودر"، الذي قام بالعمل مرات متعددة في التنقيب عن الذهب وما زال يقوم بذلك العمل حتى الآن، والذي أكد أنها مربحةً بالنسبة له وحققت له طموحاته بعد أن استطاع عمل مشروع خاص له واشترى سيارة أجرة "ميكروباص"، ولكنه أكد أنه في كل مرة يخرج للعمل فيها للبحث والتنقيب في رحلات تستغرق أسابيع وربما شهور محاطة بالخطر ما بين حملات أمنية تقوم بالقبض علي المنقبين ومشادات تصل الي حد الاشتباك بين مجموعة العمل لاسباب أهمها الطمع كما يراه هوا بالحصول علي نسبةٍ أكبر، الي جانب خطورة التعامل والمبيت بالجبال، لافتًا الي أنه لن يدفع بأبناه للعمل في تلك الاعمال مهما كلفة ذلك خوفًا عليهم.أكد محمد عرفات محامي بمحافظة البحر الأحمر، أن المادة رقم (42) من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، أكدت علي عقوبة التنقيب العشوائى واستخراج أى خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص، مؤكدًا أن المادة نصّت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.وأضاف عرفات، أن عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، مشيرًا إلى أنه بالرغم تشديد العقوبة علي المنقبين أنهم ما زالوا يمارسون تنقيبهم الغير عشوائى عن الذهب.