جرار قصب يقتل طفلا في قوص بقنا

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمه جرار قصب بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من «صحة قوص» برئاسة الدكتور جمال محمد، يفيد بمصرع «عبدالله. أ. ج» يبلغ من العمر 12 عامًا، وذلك بعد أن صدمه جرار قصب، في دائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا.وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بقنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة لمستشفى قوص المركزي، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.