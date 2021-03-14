وزيرة جنوب أفريقية: المساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دعت وزيرة شئون المرأة والشباب وذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا مايتي نكوانا ماشاباني، بلادها إلى عدم السماح لجائحة فيروس كورونا المستجد بمنعها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يخص المساواة بين الجنسين.وقالت ماشاباني في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد بمناسبة انعقاد الدورة 65 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة المقررة في الفترة من 15 إلى 26 مارس الجاري إن جائحة كورونا أثرت بالفعل على حياة النساء والفتيات في بلادنا، وكشفت عن خطوط الصدع المتمثلة في عدم المساواة واستمرار فرض سلطة الرجل في العديد من مناحي الحياة.وأضافت: أن "المساواة بين الجنسين تظل أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأمامنا تسع سنوات فقط لبلوغ هذا الهدف".وأكدت ماشاباني: أن "تفشي جائحة كورونا أدى إلى تفاقم ممارسات اللامساواة والأعراف الاجتماعية السلبية تجاه النساء والفتيات، ومن بينها تزايد معدلات الفقر والبطالة بينهن، واستمرار آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء".تجدر الإشارة إلى أن لجنة المرأة هي هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة مكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتلعب اللجنة دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم، وتشكيل المعايير العالمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وستعقد الدورة الـ65 للجنة المرأة لهذا العام تحت شعار "مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وصنع القرار في الحياة العامة".