رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط «بنت القنصل» في الإسكندرية وبحوزتها أدوات التزوير

الأحد 14/مارس/2021 - 11:54 ص
حبس سيدة
حبس سيدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام إحدى السيدات (صاحبة مكتب للطباعة والخدمات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية خاصة التفويضات البنكية وشهادات المنشأ وقسائم التحصيل، متخذةً من الشركة الخاصة بها والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامى، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبتفتيش مقر الشركة تم العثور على ( 2 جهاز حاسب آلى بفحصهما فنيًا تبين أنهما مُحملان عليهما برامج تُستخدم فى عملية التزوير وتقليد أختام شعار الجمهورية ومجموعة من الكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من البنوك ومجموعة من الشهادات والإقرارات والبيانات الجمركية والسجلات الصناعية والتفويضات "والمعدة للتزوير" - طابعة ألوان تستخدم فى طباعة المستندات عقب تزويرها - مجموعة من التفويضات البنكية "خالية البيانات" ممهورة بأكلاشيهات عدة بنوك معدة للتزوير- مجموعة من شهادات تستخدم فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "خالية البيانات" وتحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لإحدى الجهات الحكومية "معدة للتزوير" - مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل" - مجموعة من نماذج الإحصاء الموحد "خالية البيانات" تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة من قسائم تحصيل رسوم "خالية وممتلئة البيانات" تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة من طوابع الدمغة "مزورة ") وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامها بإصطناع تلك المحررات بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

الصور

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت