«التموين» تؤكد استقرار أسعار اللحوم: بـ110 جنيهات

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرارا أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق المحلية لتطرح بأسعار بين 110 إلى 120 جنيها، نتيجة زيادة المعروض من اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة لشركات تجارة الجملة، فضلا عن أن هذه الفروع ستقوم بمضاعفة حجم الكميات من اللحوم استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.وقال خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن كافة السلع متوفرة في فروع المجمعات الاستهلاكية والتي تقوم بدورها إعادة التوازن في الأسعار والعمل على خفض الأسعار بنسبة 25% والقضاء على التفاوت في الأسعار، ما يؤثر إيجابيا على ضبط الأسواق ويقضي على الغلاء ويصب لصالح المستهلك.