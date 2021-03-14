1354 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 1354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله، في تصريح نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 323 ألفا و763 حالة، بينهم 12 ألفا و279 حالة نشطة.وأشار المسئول الماليزي إلى وفاة 3 أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 1210 حالات، بينما تعافى 1782 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 306 آلاف و274 شخصا.