بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إنه متفائل بالعلاقات المصرية الليبية.وأضاف «الدبيبة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «استقبلتُ مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب»، مضيفًا: «متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين الشقيقين».وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.وأشار «راضي» إلى أن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.