شادية خضير: بيان الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في مصر «مسيّس»

اعتبرت شادية خضير، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، أن البيان الصادر أخيرًا من الأمم المتحدة والذي وقّعت عليه نحو 30 دولة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر يُعدّ «بيانًا مسيسًا» يعكس رغبة لدى هذه الدول لابتزاز الحكومة المصرية وإضعاف مسيرة التنمية التي تشهدها ربوع البلاد.وأضافت «خضير» لـ«الدستور» أنَّ أكبر ضمانة لحقوق الإنسان في مصر هي وجود قضاء عادل ومستقل وهو ما تفخر مصر بوجوده، كما أن إجراءات التقاضي طويلة الأمد وهو ما يسمح بالنقض والاستئناف والاستماع لدفوع المتهمين.وأشارت إلى أنَّ من المستغرب ألا تنظر هذه الدول في أوضاعها الداخلية ومشاكل حقوق الإنسان لديها ففي أمريكا قتلت الشرطة رجلًا أسود خنقًا أثناء القبض عليه وواجهت الشرطة هناك الاحتجاجات على مقتله بعنف غير مبرر.ودعت «خضير» الأمم المتحدة بمراجعة ما أثارته في البيان من مغالطات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد.