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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: إطلاق أول دورة تدريبية لذوي الهمم بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:52 ص
أول دورة تدريبية
أول دورة تدريبية
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية برعاية أبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة ودعم ومساندة هذه الفئة، أطلقت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية -لأول مرة على مستوى الجمهورية - دورة لتدريب ذوي الهمم والعزيمة على مهنة التبريد والتكييف، وذلك في إطار مبادرة جديدة من مبادرات "مصر بكم أجمل" التي تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من هذه الفئة وإتاحة فرص عمل لهم من خلال التدريب.

ومن جانبه قال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه من المقرر أن تستمر الدورة لمدة شهرين تدريبا عمليا على أساسيات ومهارات التبريد والتكييف يعقبها ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام يتم من خلالها اكساب المتدربين على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

وفي نفس السياق أشار مدير المديرية إلى بدء تدريب 15 متدربًا من ذوي الهمم والعزيمة من الصم والبكم المتميزين من بينهم محمد هشام الذي كرمه الرئيس السيسي، والذي قام أمام الرئيس بعرض بعض ابتكاراته من الروبوت والتي شارك بها في عدد من المسابقات العالمية في هذا المجال.
القوى العاملة: إطلاق أول دورة تدريبية لذوي الهمم بالإسكندرية
القوى العاملة: إطلاق أول دورة تدريبية لذوي الهمم بالإسكندرية
القوى العاملة: إطلاق أول دورة تدريبية لذوي الهمم بالإسكندرية
القوى العاملة: إطلاق أول دورة تدريبية لذوي الهمم بالإسكندرية

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