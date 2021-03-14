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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: 2.4 مليار جنيه تكلفة إنشاءات مصانع «مصر للغزل والنسيج»

الأحد 14/مارس/2021 - 11:52 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار، وذلك بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

كان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 132 بتاريخ 24 فبراير، بالموافقة على إسناد تنفيذ أعمال إنشاء مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بموقع صباغي البيضا إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وعلى هامش التوقيع، أعرب الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للمقاولات في تنفيذ عدد من المشروعات ومنها إنشاء 3 محالج قطن جديدة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، بالإضافة إلى تطوير مصانع مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج.

وأوضح أن مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جاري دمجها، وأن المشروع سيقام على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة إنشاءات هذا المشروع تبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، موضحا أنه من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

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