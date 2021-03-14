إجراءات احترازية مشددة بمدارس الأقصر

شهدت مدارس الأقصر، اليوم، ضعفا في إقبال الطلاب على الدراسة في الفصل الدراسي الثانى، بمختلف مراكز المحافظة، وقيام إدارات المدارس بعمل إجراءات احترازية ووقائية مشددة لجميع العاملين بالمدارس، والطلاب الذين حضروا، للحماية من فيروس كورونا بمختلف مراكز محافظة الأقصر.وانتشرت فرق المتابعة وتقويم الأداء بإدارات الأقصر التعليمية، لمتابعة المدارس والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوافر كواشف الحرارة والمطهرات، ونظافة المدرسة، ودورات المياه، والتعقيم المستمر للفصول والطرقات وكافة الأدوات بالمدارس، والتأكيد على رفع الغياب، ووجود حجرة للعزل، والجداول المدرسية، وانتظام العاملين بالمدرسة.وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد السيد، على لجان المتابعة، بكافة الإدارات، على ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل بكل مدرسة، ومراجعة توفر طفايات الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية وأعمال السباكة وسلامة زجاج النوافذ.