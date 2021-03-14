إقبال كبير على لقاح «سبوتنيك-V» الروسي في البحرين

قال السفير البحريني لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لقي إقبالا كبيرًا جدًا في البحرين لتميزه بفعالية عالية.وأضاف "الساعاتي"، في تصريحات اليوم الأحد، لوسائل إعلام روسية أن "البحرين حصلت على الدفعة الأولى من اللقاح الروسي قبل حوالي شهر واحد، وكان هناك إقبال كبير جدا في البحرين عليه بسبب فعاليته العالية، رغم وجود خيارات أخرى متاحة كالصيني والأميركي والإنجليزي".وتابع: "لقد وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى البحرين قبل حوالي شهر وانتهت بسرعة، واستلمنا دفعة ثانية قبل يومين مكونة من حوالي 20 ألف عبوة، والآن يوجد طلب على دفعة ثالثة وهي قيد التحضير".وأوضح السفير البحريني لدى موسكو أن بلاده لديها رغبة في التعاون مع روسيا في المجال الطبي وصناعات العقارات الطبية والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية وأولها لقاح "سبوتنيك-V".