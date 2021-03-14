حكومة أستراليا تعمل على خطة إنشاء «فقاعة سفر جوي» مع سنغافورة

قال "مايكل كورماك" نائب رئيس الحكومة في استراليا إن حكومة بلاده تعمل على خطة لإنشاء "فقاعة سفر جوي" مع السلطات في سنغافورة وذلك بحلول يوليو المقبل.وأضاف "كورماك" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أنه بموجب مسودة الخطة، سيسمح للأستراليين بالسفر إلى سنغافورة دون موافقة وزارة الشئون الداخلية في حال ما إذا تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن الصفقة المحتملة تتمضن أن تصبح سنغافورة بوابة للحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى أستراليا.وأوضح الراديو أن السنغافوريين الذين تم تطعيمهم سيتمكنون من السفر إلى أستراليا دون الاضطرار إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في فندق وقد يكون من الممكن أيضا للأشخاص من دول أخرى دخول أستراليا عبر سنغافورة بعد اجتياز الحجر الصحي هناك.وكانت أستراليا قد سجلت في وقت سابق اليوم الأحد ثان حالة عدوى محلية بفيروس كورونا خلال يومين بعد ثبوت إصابة موظف بفندقين للحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج.يذكر أن العامل هو أول مصاب بالفيروس في ولاية "نيو ساوث ويلز" خلال 55 يوما حيث قال "ستيفن كوناتي" مدير الصحة في الولاية إن السلطات تفحص المخالطين للموظف المصاب.يشار إلى أن أستراليا سجلت أكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس و909 وفيات في المجمل.