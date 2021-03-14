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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد قطع الأراضى المخالفة لشروط التعاقد بمدينة السادات

الأحد 14/مارس/2021 - 11:48 ص
استرداد قطع الأراضى
استرداد قطع الأراضى المخالفة
ولاء القاضى
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تمكنت الأجهزة المعنية، بمحافظة المنوفية والبحيرة، من شن حملة مكبرة على مجموعة من الوحدات والأراضي المخصصة للمواطنين، بمدينة السادات، وذلك بسبب تلقى جهاز المدينة لبعض الشكاوى، كما رصدت مخالفات في شروط التخصيص والتعاقد مع جهاز المدينة وأسفرت الحملة عن اتخاذ بعض القرارات الهامة.

وقام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بالتكليف بغلق الوحدات والبدرومات واسترداد قطع الأراضى المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص فى كافة أرجاء المدينة.

كما نجحت الحملة في غلق بدروم بالمنطقة السكنية التاسعة لاستخدامه مخزن زيوت سيارات، غلق بدروم المنطقة السكنية السادسة لاستخدامه مخزن أطباق فوم، غلق بدروم المنطقة السكنية السادسة لاستخدامه مخزن أثاث مكتبى وكراسي، غلق بدروم المنطقة السكنية السادسة لاستخدامه مخزن مواد غذائية.

وتم تشكيل حملة مكبرة مشكلة من إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير وإدارة التنمية وبالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة لفصل التيار الكهربائى ورفع العداد عن العين المخالفة، حيث أسفرت عن استرداد قطعة أرض سكنية بالمنطقة العاشرة، استرداد قطعة أرض سكنية بالمنطقة الحادية عشر.

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