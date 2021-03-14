ضبط آلاف المخالفات المرورية على الطرق السريعة خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وتمكنت الخدمات الامنية من التصدي وضبط آلاف المخالفات المرورية على الطرق السريعة.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6737 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2039 تجاوز السرعة المقررة، 248 مخالفة السير بدون تراخيص، 16 مخالفات موقف عشوائى، 45 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.