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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يتابع انتظام الدراسة.. ويثنى على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:48 ص
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام الدراسة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وانتظام سير العمل بالمدرسة.

رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ ناجى صلاح الدين مدير مديرية التنظيم والادارة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته إزاء مستوى الطلاب، وأثنى على ما رآه من التزام بالإجراءات الإحترازية داخل المدرسة، لافتًا إلى أن الدولة لا تألوا جهدًا في الارتقاء بمنظومة التعليم مع الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين، كما حث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة قادرة على العطاء والبناء.

من جانبه أوضح الدكتور صبرى خالد أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري والذى يعتمد على التعلم بالفهم والإدراك وليس الحفظ والتلقين.

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