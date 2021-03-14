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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأحد 14/مارس/2021 - 11:47 ص
روسيا
روسيا
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سجلت روسيا 10 آلاف و83 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية ( بارتفاع عن الأيام السابقة)، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى أربعة ملايين و390 ألفا و608 إصابات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس في بيان اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 395 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 92 ألفا و90 حالة وفاة.

وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1905 إصابات من الإصابات الجديدة و55 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 937 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 605 إصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن 9 آلاف و232 شخصا تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و955 ألفا و129 شخصا.

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