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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خدمات السجل المدني في محافظات مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 12:15 م
السجل المدني
السجل المدني
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مواعيد عمل السجل المدني في محافظات مصر، شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة تساؤلات عن مواعيد عمل السجل المدني في محافظات مصر، وذلك نظرات للقرارات الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تعديل مواعيد المؤسسات الدولة وفقا لما تمر به الدولة المصرية الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

مواعيد عمل السجل المدني في محافظات مصر

ومن ضمن هذه القرارات تمديد مدة ساعات العمل في جميع سجلات الأحوال المدنية على كافة أنحاء المحافظات حتى يستمر العمل بالسجلات إلى الساعة 9 مساءً، كما أوضحت وزارة الداخلية إلي فتح مكاتب جديدة في أماكن متفرقة للتسهيل على المواطنين، وأكدت على استمرار العمل في عدد كبير من السجلات طوال الأسبوع ويوم الجمعة أيضًا، وجاري تطبيقها على كافة مكاتب السجل المدنية في جميع المحافظات في الفترة المقبلة، لتصل ساعات العمل في اليوم إلى 12 ساعة.

أسعار استخراج البطاقة الشخصية في محافظات مصر

هناك 3 أنواع من استمارات الرقم القومي، تختلف أسعارها حسب رغبة المتقدم مواعيد إستلام البطاقة:-
1 - تبدأ بـ 45 جنيه وهي الاستمارة العادية، ومن خلالها يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا.

2 - الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيهًا، يتم الاستلام بعد 3 أيام.

3 - الاستمارة المميزة وسعرها 170 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 24 ساعة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة
1 - شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني قيمتها 170 جنيها
2 - تقديم مستند رسمي لإثبات شخصية المتقدم من محل الإقامة ووظيفته وحالته الإجتماعية.

الشروط المطلوبة في استخراج البطاقة

1 - يشترط أن يكون مصري الجنسية.
2 - يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 16 سنة.
3 - أن يكون له بيانات الميلاد في السجل المدني.

خدمات قطاع الأحوال المدنية
1 - الحصول على البطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي.
2 - الحصول على شهادة الميلاد المميكنة التي تحمل الرقم القومي.
3 - الحصول على صورة قيد ميلاد.
4 - تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي.
5 - خدمة الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي.
6 - الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب.
7 - الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية طبقًا للرقم القومي (بدل تالففاقد).
8 - تغيير بيانات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي.
9 - خدمة تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية طبقًا للرقم القومي.

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10 - الحصول على صورة قيد زواج ورقي.
11 - خدمة الحصول على صورة قيد طلاق ورقي.
12 - الحصول على شهادة الوفاة المميكنة.
13 - الحصول على صورة قيد وفاة ورقي.
14 - خدمة الماكينة الخاصة بشهادات الميلاد.
15 - خدمة إستخراج شهادة ميلاد من الماكينات المُتطورة.

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