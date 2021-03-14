حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

نظمت‪ ‬وحدة حقوق الإنسان بمركز أسيوط وحى شرق ندوة بعنوان "المرأة في صعيد مصر" لتكريم بعض النماذج النسائية الناجحة وعددًا من القيادات النسائية في إطار دعم دور المرأة في تنمية المجتمع تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للمرأة وعيد الأم.حضر الندوة، اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، والدكتور علي صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط وبعض أعضاء مجلس النواب وبمشاركة قيادات تنفيذية نسائية عديدة منها هويدا الطماوي، نقيب المعلمين، والدكتورة مني المهدي، الأستاذ بجامعة أسيوط‪ ‬ومصطفى بدران عضو مجلس النواب ووائل رشاد رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية الثقافة والفنون.وتضمنت الاحتفالية كلمات لتوضيح دور المرأة خاصة في صعيد مصر والحديث عن نماذج لسيدات استطعن أن يصنعن من أبنائهن قيادات مجتمعية وسياسية وتحملن العديد من الصعاب وتم خلال الاحتفالية توزيع شهادات تقدير علي المشاركين والمشاركات تقديرا لجهودهم في تنمية المجتمع‪.‬كما تم تنظيم معرض لمنتجات جمعية تنمية الثقافة والفنون بأسيوط وعرض للمشغولات اليدوية والخشبية وأخشاب البيئة، بالإضافة إلى عرض لبعض الأعمال اليدوية للسيدات والمرأة المعيلة.ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لحقوق المرأة وتمكينها فى المجتمع وبخاصة المرأة المعيلة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مشروعات مدرة للدخل ومشروعات متناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فضلًا عن تكريم السيدات فى مختلف المحافل واللقاءات تقديرا لدورهن البارز لافتًا الى تقديمه العديد من المشروعات المولدة للدخل للمرأة المعيلة على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء ضمن فاعلياته الدورية المستمرة لتوزيع المشروعات والمساعدات.