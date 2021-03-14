1350 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة.وأوضح المركز وفقا لبوابة أفريقيا الليبية أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 144 ألفا و993 حالة، بينها 10 آلاف و829 حالة نشطة.. في حين تعافى حوالي 131 ألفا و778 شخصا، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2389 حالة.