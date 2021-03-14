«النواب» يفوض «جبالي» في إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب على تفويض رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ.وطالب رئيس المجلس من النواب بإحالة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق المادة 249 من الدستور، وهي التي تنص على أن يأخذ رأي مجلس الشيوخ في المشروعات المكملة للدستور.