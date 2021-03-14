«النواب» يفوض «جبالي» في إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ

«النواب» يفوض «جبالي» في إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ
الأحد 14/مارس/2021 - 11:43 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
وافق مجلس النواب على تفويض رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ.
وطالب رئيس المجلس من النواب بإحالة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق المادة 249 من الدستور، وهي التي تنص على أن يأخذ رأي مجلس الشيوخ في المشروعات المكملة للدستور.
وطالب رئيس المجلس من النواب بإحالة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق المادة 249 من الدستور، وهي التي تنص على أن يأخذ رأي مجلس الشيوخ في المشروعات المكملة للدستور.