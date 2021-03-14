التموين: مخزون الأغذية يكفى لبعد العيد الكبير.. وزيادة ضخ المنتجات 50% في رمضان

كشف الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، استعدادات الوزارة لشهر رمضان، مشيرا إلى أن الاحتياطي من السلع الغذائية يكفى حتى بعد العيد الكبير.وأضاف أنه يوجد مخزون من القمح يكفي 4.7 أشهر، بجانب بدء موسم حصاد القمح المحلى فى منتصف أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أن تعاقدات الأرز تكفي حتى نوفمبر المقبل.وأشار إلى أنه يوجد مخزون السكر يكفي 3 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب، كما يوجد مخزون من زيت الطعام 4.7 أشهر، موضحا أنه رغم ارتفاع الزيت عالميا إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أي سلعة منذ 3 سنوات.وأكد أنه يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.وأوضح الوزير أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 أبريل المقبل فى مختلف المحافظات، وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزارة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر، بحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.وقال أشرف فريد-رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز: "إنّ تطوير قطاع التجزئة وتلبية احتياجات مواطني المحافظات المصرية يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية أعمالنا في مراكز، فبعد تجربتنا الفريدة في مول طنطا، ترسخ مراكز من تواجدها في منطقة الدلتا مرة أخرى اعتمادًا على استثماراتها الكبيرة وخبراتها العالمية، وهو ما يؤكد على مكانتنا الريادية في قطاع التجزئة العقارية وقدرتنا على تطوير المشروعات التجارية اعتمادًا على الابتكار والإبداع، بهدف خدمة مواطني المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا لهذا النوع من المشروعات وتلبية متطلباتهم، مع توفير آلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر"