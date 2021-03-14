ضبط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 5 ملايين جنيه في بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اليوم الأحد، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – وزوجته، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة بورسعيد.وذلك لاتجارهما في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "العقارات - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 ملايين جنيه).