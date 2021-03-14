محمد رمضان يعود لـ «موسى» ولا أزمات بعد انفجار التصوير الأخير

أصيب الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية بحروق في ظهره، في انفجار أحد الألعاب النارية المستخدمة في تصوير أحدث إعلاناته للعرض خلال الفترة الماضية.وبالرغم من الإصابات البالغة التي نشر رمضان صورها؛ إلا أنها لم تعق عودته لاستئناف تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، كما انتشر خلال الساعات الماضية، ويعود للتصوير صباح الإثنين لاستكمال المسلسل الجديد.وطمئن الطاقم الطبي الذي أشرف على إصابة رمضان النجم الشاب على حالته الصحية وأخبروه أنه يستطيع ان يعود إلى عمله خلال الساعات الماضية، مع الحفاظ على حماية ظهر وأماكن الحروق باستخدام الأدوية المحددة، كما استقرت حالة الممثلين الشباب الذين تعرضوا لإصابات جراء الانفجار الذي وقع في اللوكيشن، ولم تنتج أي إصابات خطيرة على الإطلاق، ومن المقرر استكمال "موسى" وفقا للخطة المحددة.