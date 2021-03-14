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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

الأحد 14/مارس/2021 - 11:36 ص
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط  - إحدى مدن الجيل الرابع – وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد.

وتناول اللقاء، الموقف التنفيذى لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر، والتي تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات، واستمع الى معدلات التنفيذ والتى ستنتهى مع نهاية العام الحالى، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية، ومشروع محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط إحدى مدن الجيل الرابع وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين لاقامة مشروعات جديدة بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية موجهًا بسرعة نهو مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة وتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد وأشار المحافظ إلى زياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ناصر الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بمشروع سكن مصر والإسكان الاجتماعى بالمدينة وأعمال توصيل المرافق والرصف بالمدينة، فضلا عن أعمال إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة والذى سيقام على مساحة 81 فدانا بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي القادم بـ 6 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وذلك لتكون استكمالًا لفروع الجامعة بالمحافظة وهي بمثابة منارة تعليمية بصعيد مصر وستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاء التي تستمر على مدار 3 سنوات بالإضافة إلى توفير خمسة آلاف فرصة عمل دائمة  كما استعرض الموقف التنفيذ لبعض المشروعات السكنية بالمدينة منها مشروع بورتو السكني والذى يساهم في ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4،3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدان فضلا عن 25 % توسعات جديدة.

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