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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة مخالفات أطباء مستشفى كفر شكر المركزي للتحقيق

الأحد 14/مارس/2021 - 11:33 ص
مستشفى كفر شكر
مستشفى كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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أحال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، 43 طبيبا للتحقيق، بمستشفى كفر شكر المركزي، بسبب الغياب وعدم التواجد فى العمل بالإضافة إلى اكتشاف مخالفات داخل المستشفى في تواجد الأطباء وغياب التخصصات الأساسية، مما تسبب في عدم تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمواطنين المترددين على المستشفى واستياء المرضى من الخدمة الصحية فى المستشفى التى تم تطويرها حديثا وكلفت الدولة ملايين الجنيهات.

كانت لجنة تفتيش من محافظة القليوبية، قامت بالمرور على مستشفى كفر شكر المركزي، لضمان مدى انتظام العمل داخل المستشفى، ومدى تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

يذكر أنه جرى الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي، وإنشاء أقسام حديثة، والتى ظلت ما يقرب من 7 سنوات شهدها 5 محافظين سابقين وافتتحها المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مؤخرا.

واوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المستشفى خضع لتطوير شامل واستحداث مبانى بتكلفة 300 مليون جنيه لتوفير الخدمة الطبية لأكثر من 200 ألف نسمة وتأتى ضمن المبادرة الرئاسية للمشروع القومى لإحلال وتجديد 31 مستشفى وخطة الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة من خلال 18 مشروعا، تشمل 5 مستشفيات مركزية و12 وحدة صحية ومركز طبي وتطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة تصل إلى مليار و91 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم حل كافة العقبات والأزمات التى كانت تواجه الافتتاح طوال الفترة الماضية منها مشكلة المياه الجوفية التى كانت تظهر أسفل المبنى والتيار الكهربائى ومتأخرات المقاولين وتوريد الأجهزة الطبية.

وأشار الهجان إلى أنه جرى تركيب تنك أكسجين بالمستشفى بسعة 10 آلاف لتر وتوريد أجهزة التنفس الصناعى بقسم العناية المركزة للمشاركة فى علاج مرضى كورونا، وتتميز بوجود قسم جراحات المخ والأعصاب وخدمة مناظير الجهاز الهضمى وغرف للعمليات والغسيل الكلوى ووحدة لرعاية الأطفال المبتسرين وقسم الأشعة الذى يجتوى على جهازين للأشعة المقطعية والسينية والعلاج الطبيعى ومبانى الاستقبال الطوارئ والعيادات الخارجية بالإضافة إلى قسم متكامل للعلاج الطبيعي.

وأوضح د خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفى يقع على مساحة 24 ألف متر مربع وتبلغ مساحة المبانى 13 ألف م2 ويقدم خدماته بالمجان وتحتوى على 68 أسرة بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ و4 غرف عمليات و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي و28 حضانة للأطفال المبتسرين. وتشمل كافة التخصصات الباطنة، والأطفال والجراحة "عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب" بالإضافة إلى قسم النساء والتوليد وتنظيم الأسرة وجراحة المسالك واﻷمراض الجلدية والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي بالاضافة الى الأشعة العادية والمقطعية والموجات فوق الصوتية والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم.

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