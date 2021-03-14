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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الإسلامي تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء

الأحد 14/مارس/2021 - 11:31 ص
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
وكالات
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استكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إجراءات تقديم مساعدات مالية جديدة لصالح ثمانية مشاريع اجتماعية وتنموية وتعليمية وثقافية في عدد من الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي مستمرة في تقديم المساعدات والدعم من خلال صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.

وثمن العثيمين الجهود التي تبذلها إدارة صندوق التضامن الإسلامي واستجابتها السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية، مهيبًا في الوقت ذاته بالدول الأعضاء لتقديم الدعم المادي من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

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