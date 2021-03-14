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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوصيف: قطارات النوم تخدم السياحة بالصعيد والمترو ينعش القاهرة التاريخية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:30 ص
أحمد الوصيف رئيس
أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية
فاتن غلاب
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قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن القطار الكهربائي السريع سوف يربط العديد من المناطق السياحية بأحدث وأسرع القطارات فى العالم، مما يساهم فى تقديم منتج سياحي جديد يتضمن زيارة ربوع مصر فى برنامج واحد يمتد من الصعيد الي الساحل الشمالي ومطروح مرورا بالمناطق السياحية فى البحر الأحمر والقاهرة الكبرى بما يساهم في زيادة التدفق السياحي بكل تلك المناطق.

وكشف الوصيف عن أن التطوير بمترو الأنفاق يزيد الإقبال على القاهرة التاريخية ومتاحف المدن الجديدة من السياحة الأجنبية والداخلية وسهولة الوصول لتلك الأماكن.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تم الاطلاع على الخطة القومية المهمة لتطوير شبكة الطرق بربوع مصر بما يسهل انتقال الأفواج السياحية ومن خلال طرق بمواصفات عالمية، وخاصة الطرق المؤدية للأماكن الأثرية بالصعيد لخدمة السياحة الثقافية.

وأعلن الوصيف أن الإجتماع الذي عقد بين وزارتي السياحة والآثار والنقل، ناقش عدد من الملفات المهمة بين قطاعى النقل والسياحة بما يصب في النهاية فى خدمة صالح الإقتصاد القومى، مشيرا إلى أن تلك الملفات تضمنت بحث التسهيلات المختلفة فى الموانئ البحرية وخطة تطويرها بما يخدم سياحة السفن واليخوت، ومناقشة القضية المهمة بإعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان وتطوير المراسى النيلية بالمحافظات التى تمر بها تلك الرحلات، ومناقشة كيفية الاستفادة من مركز القيادة الآمنة التابع لاتحاد الغرف السياحية، مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم كافة التسهيلات لقطاع النقل للاستفادة من هذا المركز.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءت مكثفة مع وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لمتابعة ما تم مناقشته فى تلك القضايا المهمة، معربا عن أمله فى تكرار مثل تلك اللقاءات المثمرة مع القطاعات الأخرى.

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