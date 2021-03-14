وزير ألماني يدعو لاتخاذ موقف لدعم حقوق الإنسان في تركيا

دعا وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا، مايكل روث، لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا على وجه الخصوص، وذلك استمرارًا لموقف بلاده من اعتقال عددًا من رموز المواطنين الأكراد فيأنقرة بقرارات سياسية، بحسب ما نقله موقع «تركيا الآن».وقال مركز ستوكهولم للحرية، إن حديث الوزير الألماني يأتي بعد حديثه إلى الرؤساء المشاركين في حزب الشعوب الديمقراطي التركي، برفين بولدان وميثات سانكار.وقال روث «أجرينا حديثًا جيدًا ومكثفًا مع برفين بولدان وميثات سانكار من حزب الشعوب الديمقراطي، إن حرية التعبير وحقوق الإنسان ليست مجرد أشياء لطيفة، إنها مكونات أساسية للديمقراطية وسيادة القانون، وهذا ينطبق أيضًا على تركيا».ووفقًا لبيان صدر على الموقع الرسمي لحزب الشعوب الديمقراطي، لفت بولدان وسنكار انتباه روث إلى حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم المتزايدة باستمرار على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، مع التركيز بشكل خاص على السياسيين الموالين للأكراد ونشطاء.وأكد الرؤساء المشاركون لحزب الشعوب الديمقراطي أيضًا أن تنفيذ الحكومة التركية لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، سيكون نقطة تحول للديمقراطية في البلاد.وتشرف لجنة وزراء مجلس أوروبا حاليًا على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قضيتي دميرتاش ورجل الأعمال والناشط عثمان كافالا.