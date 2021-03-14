رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير ألماني يدعو لاتخاذ موقف لدعم حقوق الإنسان في تركيا

الأحد 14/مارس/2021 - 11:30 ص
مايكل روث
مايكل روث
هدير سند
طباعة
دعا وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا، مايكل روث، لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا على وجه الخصوص، وذلك استمرارًا لموقف بلاده من اعتقال عددًا من رموز المواطنين الأكراد فيأنقرة بقرارات سياسية، بحسب ما نقله موقع «تركيا الآن».

وقال مركز ستوكهولم للحرية، إن حديث الوزير الألماني يأتي بعد حديثه إلى الرؤساء المشاركين في حزب الشعوب الديمقراطي التركي، برفين بولدان وميثات سانكار.

وقال روث «أجرينا حديثًا جيدًا ومكثفًا مع برفين بولدان وميثات سانكار من حزب الشعوب الديمقراطي، إن حرية التعبير وحقوق الإنسان ليست مجرد أشياء لطيفة، إنها مكونات أساسية للديمقراطية وسيادة القانون، وهذا ينطبق أيضًا على تركيا».

ووفقًا لبيان صدر على الموقع الرسمي لحزب الشعوب الديمقراطي، لفت بولدان وسنكار انتباه روث إلى حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم المتزايدة باستمرار على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان، مع التركيز بشكل خاص على السياسيين الموالين للأكراد ونشطاء.

وأكد الرؤساء المشاركون لحزب الشعوب الديمقراطي أيضًا أن تنفيذ الحكومة التركية لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، سيكون نقطة تحول للديمقراطية في البلاد.

وتشرف لجنة وزراء مجلس أوروبا حاليًا على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قضيتي دميرتاش ورجل الأعمال والناشط عثمان كافالا.


موضوعات متعلقة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

الصور

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت