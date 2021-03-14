روسيا: رصد 31 انتهاكًا للهدنة في سوريا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكا للهدنة خلال 24 ساعة الماضية، في محافظات إدلب (13 انتهاكا) واللاذقية (11) وحماة (5) وحلب (سجلت انتهاكين).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب التركي في اللجنة أعلن بدوره عن رصد 24 انتهاكا للهدنة في الأراضي الروسية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالها إيصال 175 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.337 طن إلى محافظة إدلب.