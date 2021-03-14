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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

الأحد 14/مارس/2021 - 11:29 ص
قوافل طبية
قوافل طبية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ولمدة يومين، 3 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق حاجر الدهسة مركز فرشوط بمحافظة قنا، أم الجوابى مركز برانى بمحافظة مطروح، الرقبة غرب مركز دراو بمحافظة أسوان.

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