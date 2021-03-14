بعد وفاته بـ«كورونا».. أبرز المعلومات عن الفنان التشكيلي فاروق الرزاز

أعلن الفنان محمد الصبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الفنان التشكيلى فاروق الرزاز، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وأتيليه القاهرة، جراء إصابته بفيروس كورونا.ونعى «الصبان» الراحل قائلًا: «لعنة الله على الكورونا، توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير والصديق فاروق الرزاز، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وأتيليه القاهرة ومسؤول الأنشطة بالجامعة الألمانية، اللهم أرحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة اللهم آمين».وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن فاروق الرزاز- ولد في 5 نوفمبر 1949، بمحافظة الدقهلية.- حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1973- شارك فى العديد من المعارض الخاصة منها معرض بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية عام 1998.- قدم معرض فنيا بمجمع الفنون عام 1997.-شارك فى العديد من المعارض بالمملكة العربية السعودية أبرزها معرض بمناسبة افتتاح مركز الملك عام 1990.