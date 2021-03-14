رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاته بـ«كورونا».. أبرز المعلومات عن الفنان التشكيلي فاروق الرزاز

الأحد 14/مارس/2021 - 11:28 ص
فاروق الرزاز
فاروق الرزاز
إيمان ماهر
طباعة
أعلن الفنان محمد الصبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الفنان التشكيلى فاروق الرزاز، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وأتيليه القاهرة، جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونعى «الصبان» الراحل قائلًا: «لعنة الله على الكورونا، توفى إلى رحمة الله الفنان الكبير والصديق فاروق الرزاز، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وأتيليه القاهرة ومسؤول الأنشطة بالجامعة الألمانية، اللهم أرحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة اللهم آمين».

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن فاروق الرزاز
- ولد في 5 نوفمبر 1949، بمحافظة الدقهلية.
- حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1973
- شارك فى العديد من المعارض الخاصة منها معرض بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية عام 1998.
- قدم معرض فنيا بمجمع الفنون عام 1997.
-شارك فى العديد من المعارض بالمملكة العربية السعودية أبرزها معرض بمناسبة افتتاح مركز الملك عام 1990.

موضوعات متعلقة

صعود أسعار الذهب عالميًا بعد سلسلة من الخسائر

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

الصور

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

صدور المجموعة القصصية «الشرف المهدور» للدكتور أشرف نبيه

عبد الفتاح: الطبيعة منحت الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة

«القطن المصري» كتاب جديد لعمرو هيكل عن دار الحضارة العربية