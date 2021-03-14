بعد حادث مستشفى السلط.. رئيس الحكومة الأردنية يُطالب بـ«ثورة إدارية»

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن ما حدث في مستشفى السلط أمس لا يمكن تبريره، مضيفًا: «نحتاج ثورة إدارية».وفي السياق، قرر وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية، تكليف أخصائي الأمراض الداخلية الدكتور علي عزات العبداللات، للقيام بأعمال مدير مستشفى السلط اعتبارًا من اليوم الاحد.يأتي ذلك عقب استقالة مدير المستشفي بأمر ملكي على إثر حادث انقطاع الأكسجين عن مرضي كورونا، ما أسفر عن وفاة 6 مرضى.كما أعلن وزير الصحة الاردني استقالته أمس عقب الحادث.