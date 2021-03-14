بعد وضع حجر أساس.. تفاصيل المنطقة اللوجستية بالدقهلية

وضع الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا.جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر، وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،وأشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.وصرح المصيلحى بأن المنطقة اللوجستية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية إدارية لوجيستية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه وسيصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء المرحلة الثانية الى ما يقرب من 2 مليار جنيه وتوفر فرص عمل 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة الدقهلية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة‪.‬وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات، ‪ لافتا إلى أنه تم طرح 4 مخازن استراتيجيةمن جانبه أوضح العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية تتضمن إنشاء محلات تجارية ومطاعم وأخرى ترفيهية مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال 18 شهر، كما تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقي ومكاتب إدارية وتجارية.وأكد أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجارى تنفيذها على أرض الواقع، تبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة باستثمارات 49 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات إلى 27 مشروعًا في 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.