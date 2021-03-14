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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد دقيقة حداد.. مجلس النواب يعلن خلو مقعد اللواء كمال عامر

الأحد 14/مارس/2021 - 11:23 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد تلقى إخطارا من وزارة الداخلية بشأن وفاة النائب الفائز عن القائمة الوطنية "من أجل مصر".

وقال حنفي جبالي: "يعز علينا أن نفقد المرحوم عضو المجلس، فقد كان صاحب تاريخ وطني وبرلماني مشرف، ونعي رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي اللواء كمال عامر، قائلا "بقلوب يعتصرها الألم انعي الفقيد كمال عامر كان صاحب تاريخ وطني وبرلماني مشرف، وقائدا للجيش الثالث الميداني وقائدا للقوات المصرية في حرب الخليج ومحافظ مطروح، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر".

ووقف مجلس النواب، دقيقة حداد على وفاة الراحل كمال عامر، وقراءة الفاتحة ترحما عليه.

ومن المقرر أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بوفاة النائب كمال عامر، ليتم تصعيد البديل له في المقعد، وفقا لما نصه عليه قانون مجلس النواب.

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