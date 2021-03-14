باستثمارات 5 مليارات جنيه.. وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية في الدقهلية

وضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس أول منطقة لوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فدانا تقريبا.وقال وزير التموين إن الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع والخدمات لمواطنيها بالأسعار والكميات المناسبة، مشيرًا إلى أن المنطقة اللوجستية تخدم كل أنواع السلع والخدمات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%، مؤكدا أن المشروع يوفر فرص عمل كثيرة ويخدم أكثر من محافظة لأنه يقع على طريق «طلخا- جمصة»، لافتًا إلى وجود برنامج لإنشاء المشروع تتراوح مدته لنحو عامين «جرى توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للأعمال التجارية بأنواعها كافة مثل المولات التجارية والتعبئة والتغليف وعرض خدمات».وتابع أن المنطقة ستكون متكاملة بكافة الخدمات الاقتصادية التي تخدم أهل وشعب الدقهلية، مشيرًا إلى أن توفير العمالة يتم تسهيله من خلال منصات التواصل الاجتماعي: «كل الشركات التي تعمل في المشروع تقوم بالإعلان سواء على بوابة المحافظة أو السوشيال ميديا».وأوضح أن استثمارات المنطقة ستكون قيمتها نحو 5 مليارات جنيه، وهو مشروع واعد وضخم، وبالتالي فإنه فرصة كبيرة للمستثمرين، وبخاصة أن الدولة توفر لهم تسهيلات كثيرة سواء البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وغاز طبيعي، والمشروع يحمل بشرة أمل لأهالي المحافظة وستتيح السلع والخدمات بأسعار لا تقبل المنافسة».وأكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن المناطق اللوجستية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصا على توفير الخدمات للمواطنين وتنمية وتطوير التجارة الداخلية ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد، لافتا إلى أن المنطقة ستقام على مساحة 47 فدانًا تقريبا وتعد نقلة حضارية تنموية بنطاق محافظة الدقهلية.وأوضح المحافظ أن المنطقة تتيح ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأبناء الدقهلية.