بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ 3 ملايين جنيه، والتي جاءت بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمي مدير مستشفى رأس التين العام، وممثلي المجتمع المدني، ورئيس حي الجمرك.وأكد الشريف أنه في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية بها، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.وأشاد المحافظ بأعمال التطوير بأقسام المستشفي، والتي شملت؛ أقسام وحدة الغسيل الكلوي، وجناح العمليات الرئيسية، تطوير وحدة الحروق، والأقسام الداخلية وتطوير الخدمات المركزية بالمستشفى.ووجه الشكر إلي كافة العاملين بها وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذي يتراضاه المرضي والمواطنين.كما قدم الشكر إلي المجتمع المدني لدورهم في دعم ورفع كفاءة المستشفي، مؤكدا الدور المهم للمجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذي يصب في صالح المواطن السكندري.من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن هناك مجموعة من الخدمات المتميزة التي تقدم من خلال مستشفي رأس التين العام، في مجال الحروق، والغسيل الكلوي، ومجال جراحة العيون، والجراحات المتخصصة والتي تختلف عن غيرها من المستشفيات. وأكدت أن ملف تطوير المنظومة الصحية ورفع كفائتها بالمحافظة من أولي الملفات التي تهتم بها الدولة بشكل خاص، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.من الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بالمستشفى؛ شملت تطوير وحدة الغسيل الكلوي حيث تم تجهيز البنية التحتية والانشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوي وإضافة ٦ أسرة جديدة لتصل عدد الأسرة بها إلي ٢٨ سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلي الصناعية.وكذلك تطوير وحدة الحروق بالمستشفى من تطوير وحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وتطوير قسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادههم جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة.وكذلك تطوير المعامل بالمستشفي وتزويدها بأحدث أجهزة التحاليل الطبية والقسم الخاص لتحليل الأنسجة المرضية والذي يخدم مريض المستشفى وخارجها.وتطوير قسم العمليات الخاصة بالمستشفى والتي تشمل ٦ غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة. وغرف إفاقة للمرضي، وتم إدخال جراحة المخ والأعصاب وجراحات الرمد وحقن العيون، وتم اعتماد عدد ٤ تخصصات بمنظومة قوائم الانتظار جراحة المخ والأعصاب وتخصص جراحات الرمد وحقن الجفون وجراحات الأورام وجراحات العمود الفقري.