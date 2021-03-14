رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين

الأحد 14/مارس/2021 - 11:21 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ 3 ملايين جنيه، والتي جاءت بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمي مدير مستشفى رأس التين العام، وممثلي المجتمع المدني، ورئيس حي الجمرك.

وأكد الشريف أنه في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية بها، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير بأقسام المستشفي، والتي شملت؛ أقسام وحدة الغسيل الكلوي، وجناح العمليات الرئيسية، تطوير وحدة الحروق، والأقسام الداخلية وتطوير الخدمات المركزية بالمستشفى.
ووجه الشكر إلي كافة العاملين بها وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذي يتراضاه المرضي والمواطنين.

كما قدم الشكر إلي المجتمع المدني لدورهم في دعم ورفع كفاءة المستشفي، مؤكدا الدور المهم للمجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذي يصب في صالح المواطن السكندري.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن هناك مجموعة من الخدمات المتميزة التي تقدم من خلال مستشفي رأس التين العام، في مجال الحروق، والغسيل الكلوي، ومجال جراحة العيون، والجراحات المتخصصة والتي تختلف عن غيرها من المستشفيات. وأكدت أن ملف تطوير المنظومة الصحية ورفع كفائتها بالمحافظة من أولي الملفات التي تهتم بها الدولة بشكل خاص، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

من الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بالمستشفى؛ شملت تطوير وحدة الغسيل الكلوي حيث تم تجهيز البنية التحتية والانشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوي وإضافة ٦ أسرة جديدة لتصل عدد الأسرة بها إلي ٢٨ سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلي الصناعية.

وكذلك تطوير وحدة الحروق بالمستشفى من تطوير وحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وتطوير قسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادههم جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة.

وكذلك تطوير المعامل بالمستشفي وتزويدها بأحدث أجهزة التحاليل الطبية والقسم الخاص لتحليل الأنسجة المرضية والذي يخدم مريض المستشفى وخارجها.

وتطوير قسم العمليات الخاصة بالمستشفى والتي تشمل ٦ غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة. وغرف إفاقة للمرضي، وتم إدخال جراحة المخ والأعصاب وجراحات الرمد وحقن العيون، وتم اعتماد عدد ٤ تخصصات بمنظومة قوائم الانتظار جراحة المخ والأعصاب وتخصص جراحات الرمد وحقن الجفون وجراحات الأورام وجراحات العمود الفقري.
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين
بـ 3 ملايين.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بمستشفى رأس التين

موضوعات متعلقة

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

الصور

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت