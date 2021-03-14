خريطة الأمطار على المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن عدم سقوط أمطار على أنحاء الجمهورية، اليوم الأحد.كما تشير نتائج نماذج التنبؤ، إلى سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، يومي الإثنين والثلاثاء، مع طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مع رياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء والصعيد، بجانب رياح معتدلة على السواحل.يأتى ذلك فيما تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار على بعض المحافظات قبيل انتهاء فصل الشتاء، بالإضافة إلى متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حاليًا، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أي طارئ.كما تتم متابعة جاهزية كل المحطات الخاصة بمياه الصرف، وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أى ازدحامات فى المجاري المائية.