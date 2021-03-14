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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي

الأحد 14/مارس/2021 - 11:20 ص
مجلس النواب برئاسة
مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل.

وبدأت الجلسة بمجموعة من الإحالات الخاصة بمشروعات القوانين، حيث أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا أخرين بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال جبالي مشروع قانون ثان مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا أخرين بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة وذوي الإعاقة والخطة الموازنة.

أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من 60 نائبا أخرين بشان النهوض باللغة العربية إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار والتعليم والبحث العلمي والشؤون الاقتصادية.

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