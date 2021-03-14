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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح السنة الرعوية الجديدة

الأحد 14/مارس/2021 - 11:19 ص
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
تريزة شنودة
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افتتح مساء أمس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السنة الرعوية الجديدة تحت عنوان "العائلة"، وذلك بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

وشارك في فعاليات القداس المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر والمسؤول عن العائلة بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بمصر، ونيافة الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي السابق، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أيضًا بمشاركة العديد من كهنة الإيبارشية البطريركية والعديد من ممثلي الرهبانيات المختلفة والشمامسة الإكلريكيين والشعب الحاضر.

تخلل القداس الإلهي كلمة غبطة البطريرك، والتي دارت حول موضوع السنة الرعوية وهو "العائلة"، حيث تبدأ سنة العائلة والتي خصصها قداسة البابا فرنسيس لهذا العام في ١٩ من شهر مارس لعام ٢٠٢١، وتنتهي في شهر يونيو لعام ٢٠٢٢ بلقاء من قداسته مع العائلات بروما تحت عنوان "العائلة دعوة وطريق نحو القداسة "، وان تخصيص سنة العائلة بمثابة الإحتفال بالسنة الخامسة للارشاد الرسولي "فرح الحب".

واختتم غبطة البطريرك كلمته بدعوة العائلات لعيش حياة الحب وأن يكونوا انجيلا معاش، مصليا من اجل كل العائلات المجروحة ليشع الله نور الفرح عليهم.

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