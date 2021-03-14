العراق: صرف تعويض للمتضرر جراء تلقي لقاح كورونا

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، اليوم الأحد، أن المواطن يحق له الحصول على تعويضات مادية، حال تعرضه لأي ضرر جراء تلقيه لقاح فيروس كورونا، وذلك وفقا للقانون.وقال عضو اللجنة الدكتور حسن خلاطي وفقا لما نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "اللجنة العلمية المشكلة في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية والأمصال، أجازت ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا، كما أن هناك نوعا رابعا تجري دراسته".وأضاف أن "النوع الأول المجاز في العراق هو سينوفارم الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة هدية، وتتبعها مليونا جرعة بشكل تعاقد، موضحا أن النوع الثاني استرازينيكا البريطاني الذي تم التعاقد على 16 مليون جرعة منه وستصل خلال هذا الأسبوع، أما النوع الثالث هو لشركة فايزر الأمريكية الألمانية".وأوضح أنه "تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية، وأن مباحثات التعاقد وصلت إلى المرحلة النهائية، ولكن الشركة الأخيرة (فايزر) طلبت من وزارة الصحة تشريع قانون في مجلس النواب العراقي يعطي غطاء قانونيا لمنتجات الشركة، علما بأن جميع الشركات المنتجة للقاح طالبت بالحماية القانونية، إلا أن بعضها اكتفى بتعهد من قبل وزارة الصحة، وأخرى اكتفت بقرار من مجلس الوزراء".