رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد واقعة مستشفى السلط.. الجيش الأردني يُنشئ مصنعًا لإنتاج الأكسجين

الأحد 14/مارس/2021 - 11:16 ص
إنتاج الأكسجين
إنتاج الأكسجين
أمينة ذكى
طباعة
قال وزير الداخلية الأردني المكلف بوزراة الصحة، مازن عبدالله هلال الفراية، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على ضمان عدم تكرار حادثة السلط في أي مستشفى آخر.

وتابع: "القوات المسلحة بدأت في إنشاء مصنع سيكون قادرًا على إنتاج كميات من الأكسجين".

ويعقد البرلمان الأردني اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث حادثة مستشفى السلط، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

وقال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، اليوم، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا.

وأضاف بيان صدر عن دائرة التوجيه المعنوي للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن كل مستشفى ميداني متحرك يحتوي على عدد من الأسرة، منها وحدات العناية المركزة ومزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.



موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

ممنوع التقاضي منهم.. قانون العمل يحظر استغلال العمال نظير تشغيلهم

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت