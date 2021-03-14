بعد واقعة مستشفى السلط.. الجيش الأردني يُنشئ مصنعًا لإنتاج الأكسجين

قال وزير الداخلية الأردني المكلف بوزراة الصحة، مازن عبدالله هلال الفراية، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على ضمان عدم تكرار حادثة السلط في أي مستشفى آخر.وتابع: "القوات المسلحة بدأت في إنشاء مصنع سيكون قادرًا على إنتاج كميات من الأكسجين".ويعقد البرلمان الأردني اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث حادثة مستشفى السلط، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.وقال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، اليوم، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا.وأضاف بيان صدر عن دائرة التوجيه المعنوي للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن كل مستشفى ميداني متحرك يحتوي على عدد من الأسرة، منها وحدات العناية المركزة ومزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.