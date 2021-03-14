الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021 ويتساءل المواطنون حاليا عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021 وذلك لدفع قيمة الفاتورة الاستمرار الحصول على الخدمة، حيث تقوم الشركه المصريه للاتصالات بقطع الخدمة عن العملاء بعد 15 يومًا من عدم الدفع، وتحصل الشركة المصرية للاتصالات عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لثلاث أشهر ماضية وفي الاشتراك الربع سنوي، حيث ينتهي وقت التحصيل في يوم 15 مارس 2021، وبسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قامت الشركة بتحديد طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الموقع الرسمي للشركة على الانترنت. https:billing.te.egar-EG





آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 وننشر لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات https:billing.te.egar-EG ، ثم قم بكتابة الرقم الخاص بك وكود المحافظة واضغط على استعلام، لتظهر لك عزيزي العميل تفاصيل الفاتورة وقيمتها.

1 - بداية إصدار فاتورة التليفون الأرضي، منذ 15 يناير 2021 الماضى، وأوضحت الشركة إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021.



2 - أما عن تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021.



3 - انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.



4 - أما عن رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، سيكون اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021، وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

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استخدام الطرق الإلكترونية المتاحة لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير

1 - تسجيل المواطن الراغب فى دفع فاتورة التليفون المنزلى على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات https:billing.te.egar-EG. استخدام الطرق الإلكترونية المتاحة لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير1 - تسجيل المواطن الراغب فى دفع فاتورة التليفون المنزلى على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات https:billing.te.egar-EG.



2 - إدخال كود المنطقة.



3 - ادخال رقم التليفون.



3 - الضغط على زر دفع الفواتير.



4 - إظهار المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.



طرق دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021

1 - زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

2 - اضغط علي علي الدفع الالكتروني ومنها يتم استخدام الفيزا كارد الخاصة بالعميل لسداد الفاتورة.

3 - من خلال اللجوء إلى ماكينات الدفع الإلكتروني: -

- فوري.

- خدماتى.

- Bee.

- البريد المصرى.

- مصارى.

- أمان.







الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021، تصدر محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا بكافة أشكالها، وذلك لاقتراب موعد السداد وإلا سيتم فرض غرامة على المخالفين.