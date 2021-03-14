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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بيجول يسيم كهنة جددًا لإيبارشية دير المحرق

الأحد 14/مارس/2021 - 11:32 ص
الأنبا بيجول
الأنبا بيجول
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق، اليوم صلوات القداس الإلهي لسيامة كهنة جدد للإيبارشية، وذلك بكاتدرائية زرقة الدير.

وشارك في قداس سيامة الكهنة عدد من الأساقفة وهم الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا رويس أسقف عام شرق آسيا، وذلك بحضور عدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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