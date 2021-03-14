العراق: القبض على متهمين بالإرهاب وضبط أسلحة غير مرخصة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على متهمين بالإرهاب والتسليب مع ضبط أسلحة غير مرخصة وفق مواد قانونية مختلفة، في جانبي الكرخ والرصافة.وذكر إعلام القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن "القوات الأمنية في لواء المشاة الـ(27) واصلت تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش في جانب الكرخ، حيث تمكنت خلالها من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة، فيما تم نصب (8) كاميرات مراقبة في الطرق والتقاطعات الحيوية ضمن قاطع مسؤولية اللواء".وأضاف البيان أن "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 41 الإرهاب غرب بغداد".