القبض على 3 بحوزتهم قطع لخام الذهب ومعدات تنقيب في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من القبض على 3 متهمين وبحوزتهم قطع من أحجار الذهب، ومجموعة من المعدات المستخدمة في التنقيب عن خام الذهب.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتمكن رجال الشرطة من تم ضبط عدد 3 متهمين وبحوزتهم التالي: 5 هيلتي، وماكينة كهرباء، و5 قطع أحجار مختلفة الحجم لخام الذهب تزن حوالي (310) جرامات، بالإضافة إلى دراجة نارية تروسكل دون لوحات معدنية، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.